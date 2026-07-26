L’alternative du FC Barcelone à Julián Álvarez, le coup de pression de Chelsea à Enzo Fernández

Le Barça active un plan B en attaque

“Sans folie”, titre le Mundo Deportivo. Le Barça reste intéressé par Julián Álvarez, mais le club n’a aucune intention de dépasser l’offre de 100 M€ déjà formulée il y a deux mois. En interne, la direction estime qu’il ne faut pas “signer pour signer”, surtout après avoir déjà renforcé l’attaque avec Anthony Gordon et Karim Adeyemi. Le dossier dépend aussi beaucoup de l’Atlético de Madrid, qui refuse toujours de négocier sérieusement et ne compte pas ouvrir la porte facilement. En conséquence, le Barça a réactivé la piste Eli Junior Kroupi pour le poste de numéro 9. Le jeune français a marqué 13 buts en 35 matchs de Premier League avec Bournemouth et a tapé dans l’œil de Deco et Hansi Flick. Mais Bournemouth le considère comme un pilier de son projet et ne veut pas le vendre, même contre une très grosse somme. Le Barça veut donc vérifier si ce refus est définitif, car Kroupi est vu comme une vraie alternative crédible à Álvarez.

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Le dossier Enzo Fernández agace Chelsea

À Chelsea, on commence à s’agacer autour du dossier Enzo Fernández. Le joueur argentin a été invité à vite prendre position sur le fait de savoir s’il souhaite rester ou quitter le club. Chelsea a fixé son prix à 130 M€, ce qui montre que le club ne compte pas le laisser partir à bas coût. L’ancien milieu des Blues, Jody Morris, qui estime que le milieu argentin a été l’un des rares joueurs à vraiment tenir son rang la saison dernière, a expliqué que s’il veut vraiment partir, il doit quitter le club très vite pour ne pas bloquer le mercato du club londonien. Il ajoute que la meilleure fenêtre pour le vendre est peut-être maintenant, après sa Coupe du monde réussie.

Lyon n’en veut pas à Bruno Genesio

À Lyon, « les Lyonnais ne lui en veulent pas », titre le journal. L’arrivée de Bruno Genesio à l’OM est perçue comme une progression plutôt que comme une trahison, et plusieurs proches ou anciens dirigeants disent même être contents pour lui. Jean-Michel Aulas estime que c’est un point de progression pour lui, tandis que des proches rappellent que Genesio aime les défis et n’a jamais cherché la facilité. Et cela tombe bien puisque entraîner l’OM n’est pas pour n’importe qui tant la pression est forte dans ce club. Les supporters lyonnais interrogés ne lui en veulent pas spécialement non plus.