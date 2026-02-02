Gaëtan Perrin revient à Auxerre

Vendu l’été dernier au club russe de Krasnodar, le milieu de terrain offensif Gaëtan Perrin va faire son retour à Auxerre. Selon les dernières informations de L’Equipe, le joueur de 29 ans va être prêté à l’AJA en cette dernière journée de mercato d’hiver.

Le club russe et l’AJA se sont mis d’accord pour un prêt, assorti d’une option d’achat en cas de maintien du club bourguignon, actuel avant-dernier de Ligue 1, en fin de saison.