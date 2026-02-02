Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Gaëtan Perrin revient à Auxerre

Par Josué Cassé
Gaëtan Perrin va quitter Auxerre @Maxppp

Vendu l’été dernier au club russe de Krasnodar, le milieu de terrain offensif Gaëtan Perrin va faire son retour à Auxerre. Selon les dernières informations de L’Equipe, le joueur de 29 ans va être prêté à l’AJA en cette dernière journée de mercato d’hiver.

La suite après cette publicité

Le club russe et l’AJA se sont mis d’accord pour un prêt, assorti d’une option d’achat en cas de maintien du club bourguignon, actuel avant-dernier de Ligue 1, en fin de saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premier League
Auxerre
Krasnodar
Gaëtan Perrin

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
Auxerre Logo AJ Auxerre
Krasnodar Logo Krasnodar
Gaëtan Perrin Gaëtan Perrin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier