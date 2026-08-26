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L’international algérien Ahmed Touba prêté au Havre

Par Sebastien Denis
1 min.
ahmed touba @Maxppp

Véritable globe trotter du football européen, Ahmed Touba (28 ans) va pouvoir afficher un nouveau championnat à son CV. Le solide défenseur central international algérien de 28 ans va découvrir la Ligue 1 après avoir évolué en Belgique, en Bulgarie, aux Pays-Bas, en Turquie, en Italie et donc en Grèce.

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Selon nos informations, le joueur formé au Club Bruges va être prêté une saison sans option d’achat au Havre. Le club doyen récupère un élément expérimenté et déjà en forme puisqu’il a déjà disputé trois matches de barrage de qualification pour la Ligue Europa conférence avec le Panathinaikos. Suivi par Monza en Italie et courtisé aux Pays-Bas, le joueur, qui doit encore passer sa visite médicale, a fermement recalé le FC Utrecht et le NEC Nimègue pour s’assurer un retour dans l’Hexagone.

Pub. le - MAJ le
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