Le PSG doit-il se renforcer au mercato après la terrible blessure de Kvaratskhelia ?

Dans le football, ça va vite, très vite. Ce matin, Khvicha Kvaratskhelia a malheureusement pu constater que cette phrase, si souvent prononcée dans le milieu du ballon rond, se vérifie à chaque fois. Presque six mois après son deuxième sacre européen consécutif avec le Paris Saint-Germain et son statut de meilleur joueur de la Ligue des champions 2025-2026 (10 buts, 7 passes décisives en 16 matchs), l’ailier géorgien de 25 ans vit l’enfer depuis le début de la saison 2026-2027. Auteur d’un début d’exercice très en deçà des attentes (2 buts, 1 passe décisive en 11 matchs), « Kvara » ne percutait plus sur son flanc gauche. Un constat qui en a surpris plus d’un, puisque le Géorgien est l’un des seuls joueurs des Rouge et Bleu à avoir eu tout un été entier pour se reposer, faute de Coupe du Monde.

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Mika Godts est là, mais…

Rapidement écarté de la course au Ballon d’Or, le numéro 7 parisien a vu les choses tourner au drame hier soir, au moment de quitter ses partenaires à l’heure de jeu du match face au FC Barcelone. « Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match d’hier face au FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours. » Pour la première fois de sa carrière, le Géorgien souffre d’une des pires blessures pour un footballeur. Jusqu’à présent, sa seule grosse indisponibilité était de 51 jours et remontait à la saison 2020-2021, lorsqu’il évoluait encore au Rubin Kazan. Cette fois, l’absence sera beaucoup plus longue, sans oublier l’incertitude de pouvoir retrouver son meilleur niveau après un tel pépin physique.

En attendant le retour de son numéro 7, le PSG va rapidement devoir se poser une question : doit-il recruter un ou plusieurs éléments offensifs cet hiver ? Sur le papier, le remplaçant naturel de « Kvara » est le Belge Mika Godts (21 ans). Recruté en échange de 40 M€ pour combler le départ de Bradley Barcola à Liverpool, l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam a une opportunité en or à saisir. Mais pour le moment, il n’a pas épaté la galerie. Avec une seule passe décisive en sept apparitions (203 minutes de jeu, soit 29 par rencontre), Godts n’a été titularisé qu’à une seule reprise et n’a pas été utilisé par Luis Enrique contre Manchester City ni face au FC Barcelone. Le Diable Rouge est encore en phase d’adaptation, mais il est techniquement le seul ailier gauche de métier de l’effectif, avec le jeune Quentin Ndjantou. Mais là encore, la solution menant au Titi parisien est loin d’être idéale.

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Un secteur offensif à flux tendu ?

Absent des terrains entre décembre 2025 et mai 2026 en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, le joueur de 19 ans n’a pas disputé la moindre minute avec les Rouge et Bleu, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Difficile d’imaginer Luis Enrique le sortir de son chapeau dans les matchs à venir. Godts semble donc tenir la corde, même si le coach parisien a également la possibilité de repositionner Désiré Doué à gauche et de relancer Maghnes Akliouche sur le flanc droit. Une solution loin d’être utopique, mais qui ne tiendra pas éternellement quand on sait à quel point Luis Enrique a érigé la gestion du temps de jeu de ses hommes en priorité absolue pour être au top à partir du printemps. Au vu du calendrier chargé du PSG jusqu’à la trêve de Noël (10 matchs), l’Espagnol risque de devoir beaucoup bricoler. Sans oublier que la blessure d’Ousmane Dembélé vient encore compliquer les choses.

L'infirmerie pleine de stars signe-t-elle la fin des grands rêves du PSG cette saison ? Totalement, la malédiction des blessures frappe encore Pas du tout, le banc parisien va faire le travail Inquiétant uniquement pour la Ligue des Champions Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Actuellement, Paris a deux de ses leaders offensifs sur le flanc. Des éléments tels que Doué et Ferran Torres risquent donc d’être très sollicités en attendant le retour de leur numéro 10… en espérant qu’il ne se blesse pas à nouveau ! D’où l’intérêt de savoir si, au cas où le PSG décide de se renforcer cet hiver, il cherchera uniquement à remplacer Kvaratskhelia ou s’il tentera d’enrôler un attaquant supplémentaire. Il y a bientôt deux ans, Paris avait décroché la timbale en allant chiper Kvaratskhelia à Naples en échange de 70 M€. Les Franciliens ont les ressources financières nécessaires pour combler une longue absence, mais trouver un joueur d’un tel calibre au mois de janvier relève de la mission rare, les opportunités de la sorte se présentant au compte-gouttes.