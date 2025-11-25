Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

Xavi Simons garde un bon souvenir du PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Xavi Simons @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
PSG Tottenham Voir sur CANAL+

Demain soir, le Paris Saint-Germain affrontera Tottenham pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions. Un match qui aura une saveur spéciale pour deux joueurs : Randal Kolo Muani et Xavi Simons. Le premier est prêté aux Spurs par le club de la capitale, tandis que le second y a passé plusieurs années avant de quitter définitivement les Rouge et Bleu pour filer à Leipzig avant de rebondir à Tottenham. Et s’il n’a pas réussi à s’imposer à PSG, Xavi Simons en garde quand même un bon souvenir.

La suite après cette publicité

«Je m’en réjouis vraiment. Vous savez, j’ai passé d’excellents moments à Paris, c’est là que j’ai fait les premiers pas de ma carrière professionnelle. Être aux côtés de Neymar, Mbappé, Verratti, des joueurs aussi talentueux, et voir la façon dont toute l’équipe abordait le football, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, a été très enrichissant pour moi. Ils m’ont montré ce que je devais faire pour atteindre le plus haut niveau. Jouer ici a été une expérience formidable», a-t-il déclaré au Parisien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Tottenham
Xavi Simons

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Tottenham Logo Tottenham
Xavi Simons Xavi Simons
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier