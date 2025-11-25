Xavi Simons garde un bon souvenir du PSG

Demain soir, le Paris Saint-Germain affrontera Tottenham pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions. Un match qui aura une saveur spéciale pour deux joueurs : Randal Kolo Muani et Xavi Simons. Le premier est prêté aux Spurs par le club de la capitale, tandis que le second y a passé plusieurs années avant de quitter définitivement les Rouge et Bleu pour filer à Leipzig avant de rebondir à Tottenham. Et s’il n’a pas réussi à s’imposer à PSG, Xavi Simons en garde quand même un bon souvenir.

«Je m’en réjouis vraiment. Vous savez, j’ai passé d’excellents moments à Paris, c’est là que j’ai fait les premiers pas de ma carrière professionnelle. Être aux côtés de Neymar, Mbappé, Verratti, des joueurs aussi talentueux, et voir la façon dont toute l’équipe abordait le football, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, a été très enrichissant pour moi. Ils m’ont montré ce que je devais faire pour atteindre le plus haut niveau. Jouer ici a été une expérience formidable», a-t-il déclaré au Parisien.