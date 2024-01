FC Barcelone : Xavi a déjà deux portes de sortie

Le messie du FC Barcelone. En 2021, les Blaugranas ont tout fait pour que Xavi, alors en poste à Al-Sadd, remplace Ronald Koeman. Et ils y sont parvenus puisque le coach espagnol a résilié son contrat le 5 novembre avec les Qataris avant de s’engager avec les pensionnaires du Camp Nou le 6 du même mois. En Catalogne, beaucoup voyaient en lui un entraîneur qui s’installerait dans la durée et gagnerait de nombreux titres comme Pep Guardiola avant lui. Mais Xavi ne suivra pas l’exemple de son ancien coach.

Une annonce surprise

Vainqueur de la Liga 2023, il a décidé de quitter le club catalan à la fin de la saison 2023-24. Une nouvelle qu’il a annoncé samedi soir après une défaite 5 à 3 à domicile face à Villarreal.«Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que Culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle», a-t-il lâché froidement.

Puis il a ajouté : «nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive, en tant que Culé, je pense que le club a besoin d’un changement de dynamique. En pensant au club et aux joueurs, je pense qu’ils seront libérés et plus calmes. En tant qu’homme de club, je pense que la meilleure chose à faire est de partir le 30 juin. Cela dit, je donnerai tout ce que j’ai pour les quatre mois qui restent, je pense que nous pouvons faire une bonne saison et j’espère que la dynamique changera.»

Xavi a toujours la cote

Depuis, les médias du monde entier citent les noms de ses potentiels successeurs. De Jürgen Klopp à Pep Guardiola, en passant par José Mourinho, Rafa Marquez, Thiago Motta, Mikel Arteta, Hansi Flick, Thomas Tuchel, Michel ou Roberto De Zerbi, tous ont été liés de près ou de loin aux Catalans. Mais la direction sportive n’a pas encore tranché. De son côté, Xavi continue sa mission sur le banc barcelonais, lui qui espère terminer la saison sur une bonne note. Mais son avenir fait déjà couler de l’encre.

Malgré une expérience mitigée au Barça, il reste un coach jeune (44 ans) au profil séduisant. Sport explique qu’il pourrait prendre une année sabbatique après son passage éprouvant chez les Blaugranas. Mais le média ibérique ajoute que Xavi peut aussi reprendre du service si jamais il le désire. D’autant qu’il a déjà des possibilités. En effet, le Qatar est toujours prêt à l’accueillir après son expérience réussie à Al-Sadd. L’Arabie saoudite est également très intéressée assure Sport. Nul doute que le natif de Terrassa aura d’autres touches ailleurs, notamment en Europe.