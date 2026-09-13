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Sofiane Boufal a signé à Al-Ittihad Tripoli !

Par Hanif Ben Berkane
3 min.
Sofiane Boufal sous le maillot du Havre @Maxppp

Sofiane Boufal va poursuivre sa carrière en Libye. Le milieu offensif marocain est arrivé à Tripoli pour s’engager avec Al-Ittihad Tripoli. Libre depuis son départ du Havre cet été, l’ancien joueur du SCO d’Angers avait pourtant suscité l’intérêt de plusieurs clubs durant le mercato, avec notamment des pistes en Liga et en Ligue 1.

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Mais c’est finalement une grosse proposition venue de Libye qui a convaincu l’international marocain de poursuivre sa carrière du côté d’Al-Ittihad Tripoli. À 32 ans, Sofiane Boufal s’apprête donc à découvrir un nouveau championnat et un nouveau défi, après avoir notamment évolué en France, en Espagne en Angleterre et au Qatar.

Pub. le - MAJ le
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