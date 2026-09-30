Le Barça a choisi un remplaçant pour Jules Koundé
L’avenir de Jules Koundé au FC Barcelone s’annonce assez sombre. Et pour cause, le Français a perdu sa place de latéral droit titulaire au profit d’Eric Garcia. Et Xavi Espart, latéral droit de métier, est performant à gauche mais pourrait aussi revenir à son poste naturel dans un avenir proche. Autant dire que la situation est tendue pour le Français, et qu’un départ prochain ne surprendrait personne. Le club est d’ailleurs à l’écoute de toute offre.
Et comme l’indique Sport, le Barça cherche déjà à recruter à son poste, et Ivan Fresneda, latéral espagnol du Sporting, plaît beaucoup à Deco. Le joueur de 22 ans, qui vient d’ailleurs d’être appelé en sélection pour remplacer le blessé Pedro Porro, pourrait donc prochainement faire l’objet d’une offre des Barcelonais.
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