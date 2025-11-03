Le PSG lance le choc face au Bayern Munich

J-1 avant le choc de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Leader du classement de Ligue 1 après sa nouvelle victoire contre l’OGC Nice, le club de la capitale - qui doit composer avec un effectif décimé par les blessures depuis la reprise - compte bien poursuivre sa marche en avant, ce mardi soir, sur la pelouse du Parc des Princes. Opposés aux Bavarois, deuxièmes de la phase de ligue après trois journées et en tête du classement en Bundesliga, les hommes de Luis Enrique auront toutefois fort à faire. Présent en conférence de presse avant ce choc, Vitinha, troisième du dernier Ballon d’Or, a d’ailleurs ciblé les forces de cette équipe munichoise.

La suite après cette publicité

Les Parisiens s’attendent à un choc XXL

«Ce sera comme aux États-Unis, un match serré partout avec des duels en un-contre-un partout. Les deux équipes veulent tout le temps le ballon, ce sera intéressant. Le match va se décider sur des petits détails comme aux États-Unis, ça va être très intense. On a hâte de jouer», a tout d’abord reconnu le milieu de terrain portugais, faisant écho à la victoire parisienne en Coupe du Monde des Clubs (2-0) l’été dernier. Méfiant, le numéro 17 parisien a, malgré tout, réaffirmé les ambitions XXL du champion de France et d’Europe en titre. «C’est mieux de parler sur le terrain qu’ici, mais oui, ce sont les deux meilleures équipes d’Europe. Le Bayern est dans une forme fantastique, nous aussi, on est bien, sur la lancée de l’année dernière».

Bien décidé à réaliser le 4/4, le natif de Vila das Aves (33 sélections avec le Portugal), a par ailleurs eu un mot sur l’arme offensive numéro 1 du Rekordmeister : Harry Kane, auteur de 25 buts et 4 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. «C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a des chiffres incroyables chaque saison, il a commencé cette saison d’une façon incroyable avec des chiffres stratosphériques. Mais le Bayern est avant tout une équipe qui défend et attaque ensemble». Succédant à son protégé, Luis Enrique a d’ailleurs confirmé les dires de l’ancien milieu de Porto… même s’il a tenu à rappeler que les distinctions collectives et personnelles ne se font qu’à l’issue d’une saison. «Pour savoir qui est la meilleure équipe d’Europe, il faut attendre la fin de la saison. Il faut attendre de voir combien de trophées l’équipe gagne. En ce moment, ils sont très forts, ils le sont toujours. On connaît la difficulté du match, mais on est prêt», a tout d’abord rappelé l’ancien sélectionneur de la Roja, qui s’attend à revivre le même match qu’à Atlanta.

La suite après cette publicité

Le PSG ne va rien changer

« Il y aura des situations similaires à ce qu’on a vu aux États-Unis, avec beaucoup d’intensité, de principes de jeu. C’est un match attractif et motivant pour les deux équipes. Si on parle des résultats, c’est incroyable. Nous avons des difficultés à gagner trois, quatre matches consécutivement. Alors si tu penses à 15… C’est incroyable. Mais si on parle du match de demain au Parc des Princes avec nos supporters, cette ambiance qu’on crée chaque match, on a de la confiance pour chercher à améliorer notre performance, à surmonter leur pression », a-t-il confié, avant d’expliquer que cela ne sert à rien de chercher à innover pour contrer ce genre d’équipe. Car Luis Enrique prévient : demain, ce sont deux formations au style de jeu très affirmé qui se feront face et aucune d’entre elles ne voudra se renier.

Quel résultat pour le choc PSG-Bayern ? Victoire du PSG Match Nul Victoire du Bayern Munich Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Ça ne change rien à notre comportement défensif et offensif. Si on parle des trois matches de Ligue des Champions, ils ont marqué un but de moins que nous. Je cherche les points positifs. Tu dois poser la question à leur entraîneur. (…) Si je m’appuie sur le dernier match, c’est évident que ce match va être très équilibré. Le Bayern ne va pas changer sa manière de jouer, pareil pour nous. Nous pouvons surmonter leur pressing et leur faire du mal, eux aussi. Il n’y a pas de grandes différences entre nous. Celui qui aura le plus de réussite dans les zones létales, c’est là que la différence se fera. Ce sont deux équipes qui jouent à fond. J’espère que les supporters vont passer un bon moment. (…) Tu penses que je dois évaluer notre équipe ? Je pense que non. On mérite d’avoir un peu de confiance. Pour nous, c’est important de gagner demain, non seulement pour les trois points, ensuite parce que notre groupe (l’Espagnol évoque le calendrier du PSG en C1, ndlr) c’est le pire de la Ligue des Champions. Mais nous voulons être compétitifs, peu importe le stade, l’adversaire. Tous les matches sont importants, mais notre groupe et notre calendrier sont aussi intenses et difficiles. Il faut gagner les points le plus tôt possible. On a fait ça pendant les trois premiers matches, on va chercher à faire ça demain. » Le Bayern est prévenu !

La suite après cette publicité

Retrouvez le choc PSG - Bayern sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.