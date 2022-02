Culture FUT : la team 2 Future Stars est là

Vous allez vite reprendre les bonnes habitudes. Après avoir découvert les premiers noms figurant dans la Team 1 Future Stars la semaine passée, place désormais à la Team 2, révélée par FIFA 22 ces dernières heures.

Maxence Lacroix (21 ans, Wolfsburg) et sa vitesse supersonique, Ryan Gravenberch (19 ans, Ajax) et ses dribbles à la brésilienne, Pedri (19 ans, Barça) et sa carte incroyable... Antoine et Théo vous présentent, dans ce 19ème volet de Culture FUT, les cracks qui composent cette nouvelle équipe dans FUT 22. Avec un milieu de terrain de l'OL glissé dedans !

Retrouvez l'épisode 19 de Culture FUT : les joueurs de la team 1 Future Stars sont connus