L’AS Monaco confirme le départ de Krépin Diatta

« Arrivé sur le Rocher en janvier 2021, Krépin Diatta quitte l’AS Monaco au terme de son contrat, après plus de 140 matchs sous le maillot Rouge & Blanc. Le Club remercie Krépin pour son engagement durant ces cinq saisons et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, ainsi qu’un beau parcours avec le Sénégal à la Coupe du Monde », ont écrit les Asémistes sur leurs réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐊𝐫𝐞́𝐩𝐢𝐧 ! ❤️🤍



Arrivé sur le Rocher en janvier 2021, Krépin Diatta quitte l'AS Monaco au terme de son contrat, après plus de 140 matchs sous le maillot Rouge & Blanc.



Le Club remercie Krépin pour son engagement durant ces cinq saisons et lui souhaite le… pic.twitter.com/BDRjtu2kgY — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 30, 2026

Du haut de ses 27 ans, celui qui dispute donc le Mondial avec les Lions de la Teranga va devoir se trouver un nouveau club. Comme révélé par nos soins plus tôt cette saison, il est notamment convoité en Turquie et en Angleterre, et son CV ainsi que ses qualités vont intéresser plus d’un club cet été. Surtout en étant gratuit !