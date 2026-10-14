« Et maintenant, il me connaît ? » : Lamine Yamal se moque de Mario Lemina

Avant la rencontre de Ligue des Champions entre Galatasaray et le FC Barcelone hier soir, Mario Lemina s’était permis de chambrer gentiment Lamine Yamal face aux médias. Interrogé sur la menace incarnée par le champion du monde espagnol sur le terrain, l’ancien Marseillais avait répondu : «qui est Yamal ? Je ne le connais pas. Je ne connais que Leroy Sané.»

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Hier soir, le Gabonais a enfin pu faire sa connaissance, et il s’en souviendra sûrement pour un moment. Auteur de 2 passes décisives et d’un récital technique, Lamine Yamal a permis à son club d’enchaîner une 10e victoire de suite cette saison (1-4). «Et maintenant, il me connaît ?», a écrit le Barcelonais sur son compte Instagram dans une allusion à peine voilée à Mario Lemina.