Le Paris Saint-Germain retrouve du monde au meilleur moment. À quelques heures du déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice, ce samedi (17h15), le PSG a dévoilé son groupe pour cette 11e journée de Ligue 1. Et les nouvelles sont particulièrement bonnes pour le technicien espagnol, qui enregistre les retours d’Ousmane Dembélé, Marquinhos et Désiré Doué. Absents lors des dernières rencontres (Doué était forfait pour le 2e match des Bleus), les trois joueurs figurent bien dans la liste des 21 Parisiens convoqués pour ce déplacement à l’Allianz Riviera. Un renfort de poids pour le PSG, qui retrouve progressivement un effectif plus complet après plusieurs semaines perturbées par les blessures.

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Laissé au repos lors du dernier match, Achraf Hakimi est également de retour dans le groupe parisien. Ces retours tombent surtout à point nommé avant une échéance importante sur la scène européenne. Après son déplacement à Nice, le PSG devra en effet se préparer à affronter l’AS Roma en Ligue des Champions. Luis Enrique pourra donc profiter de cette rencontre pour évaluer l’état physique de ses joueurs et éventuellement leur redonner du rythme avant ce rendez-vous. En revanche, Khvicha Kvaratskhelia et Longoni restent indisponibles et ne figurent pas dans le groupe parisien.