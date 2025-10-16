Coup dur pour Adrien Rabiot, blessé avec l’équipe de France

On ne reverra pas Adrien Rabiot avant le mois de novembre. Titulaire et buteur lors du succès de l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan (3-0), le milieu de terrain avait été laissé sur le banc en Islande. Didier Deschamps avait évoqué «un coup reçu» la veille de cette seconde rencontre. Le problème est malheureusement plus important pour le joueur de 30 ans, rentré dans son club.

L’AC Milan déplore une lésion au «muscle soléaire (mollet) après avoir effectué de nouveaux examens médicaux.» Il sera réévalué dans une dizaine de jours précise le communiqué médical des Rossoneri mais d’après Sky Sport, le Français risque de manquer un mois de compétition. Un vrai coup dur pour celui qui s’est rapidement imposé dans le dispositif d’Allegri malgré son arrivée tardive.