Menu Rechercher
Commenter 19
Ligue 1

Le gros appel du pied de Maghnes Akliouche au PSG

Par Maxime Barbaud
1 min.
Maghnes Akliouche @Maxppp

Avec 12 minutes de jeu face à l’Irak seulement depuis le début de la Coupe du Monde, Maghnes Akliouche aura du mal à se mettre en évidence durant la compétition, alors que la phase finale a déjà commencé. Il suscite déjà de l’intérêt d’autres clubs, à commencer par le PSG. D’après nos informations, le Monégasque a déjà donné son accord pour rejoindre le champion d’Europe.

La suite après cette publicité

«L’intérêt du PSG ? Forcément c’est flatteur que le plus grand club du monde s’intéresse à toi. Cela ne peut qu’être beau pour moi !, réagit le milieu offensif de 24 ans dans un entretien accordé au Figaro. J’ai envie de faire une belle coupe du Monde, de me concentrer sur ce rêve de gosse et d’être performant quand j’en aurai l’opportunité.» Un bel appel du pied.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Monaco
Maghnes Akliouche

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Monaco Logo Monaco
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier