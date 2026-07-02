Le gros appel du pied de Maghnes Akliouche au PSG

Avec 12 minutes de jeu face à l’Irak seulement depuis le début de la Coupe du Monde, Maghnes Akliouche aura du mal à se mettre en évidence durant la compétition, alors que la phase finale a déjà commencé. Il suscite déjà de l’intérêt d’autres clubs, à commencer par le PSG. D’après nos informations, le Monégasque a déjà donné son accord pour rejoindre le champion d’Europe.

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«L’intérêt du PSG ? Forcément c’est flatteur que le plus grand club du monde s’intéresse à toi. Cela ne peut qu’être beau pour moi !, réagit le milieu offensif de 24 ans dans un entretien accordé au Figaro. J’ai envie de faire une belle coupe du Monde, de me concentrer sur ce rêve de gosse et d’être performant quand j’en aurai l’opportunité.» Un bel appel du pied.