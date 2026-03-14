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Barça : Lamine Yamal envoie son soutien à Laporta

Par Tom Courel
1 min.
Lamine Yamal contre Villarreal @Maxppp

Alors que le FC Barcelone (leader du championnat) s’apprête à recevoir Séville en Liga ce dimanche (16h15), un autre rendez-vous très attendu fait bouillonner en Catalogne : les élections présidentielles au sein de la formation. En effet, dans 24 heures, les supporters découvriront le prochain heureux élu. Les principaux candidats, Joan Laporta et Víctor Font, sont d’ailleurs au cœur de nombreux débats ces derniers jours. Lamine Yamal a donc décidé d’envoyer un message à l’actuel président.

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Dans une story Instagram, le jeune attaquant a posté une photo dans laquelle il est en sa compagnie, avec deux cœurs, démontrant ainsi son éternel soutien à Laporta. Cette nouvelle, qui alimente les débats et secoue une nouvelle fois en Espagne, va probablement faire réagir les supporters. La jeune pépite catalane le sait, si l’homme d’affaires est réélu, celui-ci pourra compter sur lui durant les prochaines saisons, et ce, grâce à une admiration qui grandit de jour en jour entre les deux blaugranas.

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