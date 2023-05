Le Bayern Munich justifie le licenciement d’Oliver Kahn et Hasan Salihamidžić

Ce samedi, dans un scénario complètement fou, le Bayern Munich a arraché le titre de Champion d’Allemagne au Borussia Dortmund. Les Bavarois ont sauvé de justesse une saison décevante et qui aurait pu être blanche sans ce titre. Le club allemand avait annoncé dans la foulée du sacre le licenciement de son directeur Oliver Kahn et de son directeur sportif Hasan Salihamidžić. Les deux hommes ont payé la saison du Bayern.

Ce samedi, le Bayern Munich tenait une conférence de presse exceptionnelle où le président du club Herbert Hainer a expliqué cette décision. «La saison ne s’est pas déroulée comme nous l’avions espéré. Nous avons échangé des idées avec le conseil d’administration et le conseil de surveillance. Nous avons vu des signes avant-coureurs et avons décidé de faire un redémarrage pour la nouvelle saison et de nous séparer d’Oliver Kahn et d’Hasan Salihamidžić. Uli Hoeness et moi avons eu des entretiens avec Hasan Salihamidžić et Oliver Kahn jeudi, afin qu’ils aient suffisamment de temps pour faire face à cette situation, également par respect pour ces deux grandes personnalités de ce club. Les choses se sont très bien passées avec Hasan, nous nous sommes mis d’accord et il est allé à Cologne avec nous. Nous avons eu la même conversation avec Oliver, c’était très émouvant et nous ne pouvions pas nous séparer à l’amiable.»

