OM : Valentin Rongier raconte les incidents à la Commanderie

En janvier dernier, les supporters marseillais avaient pénétré dans le centre d'entraînement de l’Olympique de Marseille. Plusieurs joueurs avaient été pris à parti et de nombreuses dégradations avaient été signalé. Un événement marquant pour les joueurs aussi bien pour les joueurs que pour le staff ou les salariés du club.

Dans un entretien pour La Provence, Valentin Rongier raconte comme il a vécu ces événements même s’il n’était pas présent au moment des faits. « J'ai été choqué d'apprendre que l'intégrité physique de mes partenaires avait été remise en question, ça ne devrait pas arriver. On a discuté avec les supporters, ça s'est apaisé, on va de l'avant. Il fallait cette discussion, mais je ne suis pas certain qu'il fallait faire ce qu'ils ont fait. (…) C’est aussi en partie de notre faute au vu de nos prestations en Ligue des champions et même en championnat. Il y a eu une remise en question des deux parties, la discussion nous a fait du bien. C'est dû à un tout : la frustration des supporters qui ne pouvaient pas aller au Vélodrome à cause du Covid, les résultats merdiques, les gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux… », a-t-il ainsi expliqué.