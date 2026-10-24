Lens : l’hommage de Florian Thauvin à Cahuzac et Leca
Encore une fois, Florian Thauvin a porté le RC Lens. Ce samedi soir, le capitaine artésien a permis aux siens de renverser la rencontre face au Paris FC (2-1), pour le compte de cette 8e journée de Ligue 1. De quoi montrer encore une fois à Yannick Cahuzac qu’il peut compter sur lui. Après la rencontre, l’ancien joueur de Bastia a rendu hommage à son entraîneur, qui a rejoint le Nord cet été et qu’il avait déjà côtoyé en tant que joueur en Corse.
«J’ai une excellente relation, on se connaît depuis 15 ans, je l’ai connu à Bastia à 18 ans. Il m’a toujours défendu. L’histoire est belle avec Jean-Louis (Leca, directeur sportif du RC Lens). Cahu devient mon coach. Ce sont avec des hommes qu’on construit un projet. J’espère que ça va continuer ça », a confié Thauvin au micro de Ligue 1+.
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