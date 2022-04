PSG : Mauricio Pochettino et Kylian Mbappé, un duo gagnant

La suite après cette publicité

Un choc entre deux cadors du championnat de France, un duel entre deux rivaux historiques, une opposition entre deux tacticiens venus d'Argentine. C'est le programme qui attend tous les amoureux du ballon rond, ce dimanche à 20h45, à l'occasion du Classique opposant le PSG à l'OM en clôture de la 32ème journée de Ligue 1. Privé de Leandro Paredes, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Ander Herrera ou encore Ismaël Gharbi pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra cependant bel et bien compter sur Kylian Mbappé, étincelant sous la tunique parisienne au cours des derniers mois. Auteur de 31 buts et 22 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, le champion du monde 2018 apparait au sommet de son art depuis le début de l'exercice 2021-2022. Des statistiques impressionnantes qui peuvent notamment s'expliquer par sa relation complice entretenue avec son entraîneur.

Dans son édition du jour, L'Equipe s'intéresse d'ailleurs à ce duo Pochettino-Mbappé, à quelques heures seulement d'affronter les Olympiens dans un Parc des Princes qui devrait cependant sonner un peu creux. Annoncé sur le départ en fin de saison, tout comme l'ancien Monégasque pressenti pour rejoindre le Real Madrid, le technicien argentin du PSG a en effet su instaurer un dialogue solide et de confiance avec le Bondynois. Débarqué sur le banc du club de la capitale après une fin d'ère Tuchel compliquée, le natif de Murphy n'a pas tremblé au moment de remettre de l'ordre dans un vestiaire marqué psychologiquement. Malgré un bilan sportif plus que décevant cette saison, à l'image de l'humiliation vécue lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Pochettino s'est afféré à construire un lien fort avec l'attaquant international français (54 sélections, 24 buts).

Mauricio Pochettino, un soutien de taille pour Mbappé !

Ne changeant pas sa méthode aperçue du côté de Tottenham, l'Argentin n'a jamais souhaité entrer dans le conflit avec son numéro 7 et la recette semble, inexorablement, porter ses fruits. Multipliant les discussions formelles, au Camp des Loges, et informelles, par messages, comme le précise le quotidien, Pochettino a réussi son pari concernant le buteur parisien. Cela se traduit par des performances XXL réalisées, week-end après week-end, par le buteur français mais également par une liberté totale accordée à son protégé sur le terrain. Souhaitant par ailleurs protéger son ego, Pochettino ne manque pas non plus de l'impliquer dans les discussions tactiques, notamment après l'élimination vécue à Madrid et les deux hommes échangent régulièrement sur les choix effectués par le coach des Rouge et Bleu.

«Il y a une bonne relation, pas seulement avec Kylian mais avec l'équipe. Notre bonne relation s'est construite au fur et à mesure. On l'a vu grandir, on l'a vu dans des moments difficiles, on est contents de la manière dont il se développe. Il s'est laissé entraîner. Au-delà de ses qualités, de son talent, cela montre son humilité et son désir de grandir», précisait notamment Pochettino, samedi, en conférence de presse. Un lien entre les deux hommes qui n'a d'ailleurs cessé de grandir depuis l'été dernier. Soutenu par son coach après l'échec de l'Euro, Mbappé n'a également jamais ressenti la moindre pression de son entraîneur quant à son avenir. Un management intelligent qui pousse aujourd'hui la star parisienne à se confier à Mauricio Pochettino. De quoi rebattre les cartes concernant l'avenir du Bondynois ? Une chose est sûre, devant les journalistes, l'ancien défenseur du PSG ne cesse, lui, de clamer son amour pour Mbappé et espère bien le voir rester au club...

