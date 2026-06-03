Équipe de France : Olise, Doué, Akliouche, Koné… les Bleuets de Thierry Henry qui ont su faire leur trou

Alors que l’équipe de France s’apprête à s’envoler pour l’Amérique afin de disputer la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps pourra compter sur un groupe mêlant expérience et jeunesse. Avant leur entrée en lice face au Sénégal le 16 juin au MetLife Stadium, les Bleus vont disputé deux rencontres de préparation contre la Côte d’Ivoire, ce jeudi soir, et l’Irlande du Nord, le lundi 8 juin. Pour tenter de décrocher une troisième étoile, le sélectionneur tricolore a notamment accordé sa confiance à plusieurs joueurs qui avaient déjà participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sous la direction de Thierry Henry, finalistes malheureux face à l’Espagne de l’incroyable Fermín López (3-5).

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Parmi eux, Rayan Cherki, Désiré Doué, Maghnes Akliouche, Manu Koné, Michael Olise et même Jean-Philippe Mateta seront tous du voyage aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Six joueurs qui composaient déjà une partie importante du groupe olympique et dont la progression a confirmé les choix effectués à l’époque par Thierry Henry. Malgré un contexte compliqué, marqué par de nombreux refus de clubs et plusieurs blessures, l’ancien sélectionneur des Espoirs avait su miser sur des profils qui se sont depuis imposés dans le paysage du football français. Michael Olise avait déjà réalisé une grande compétition avec 2 buts et 5 offrandes, tout comme Mateta : 5 buts en 6 matchs.

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Joueur, entraîneur et… danseur 🕺🏻



Le coach accompagné de Lukeba et Koné sur la piste 😄💙 pic.twitter.com/E70yvbdRMA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 10, 2024

Thierry Henry avait vu juste dans ses choix

Certains ont même changé de dimension. C’est le cas de Michael Olise. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich ponctuée par 22 buts et 26 passes décisives, il est désormais considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste et un titulaire indiscutable chez les Bleus. Thierry Henry n’avait d’ailleurs pas manqué d’encensé le Français après sa masterclass face au Real Madrid sur CBS : « Michael est un joueur différent. Il a une façon de penser, de voir la vie comme il voit un match. Il voit des choses que peu de gens peuvent voir. Il comprend le jeu d’une manière différente. Il voit le jeu avec son cerveau. Il ne regarde pas le match avec ses yeux, il essaie d’imaginer ce qui peut se passer quand la balle part du gardien. Vous devez être en avance dans votre tête pour voir ce qu’il se passe. Ensuite, vous pouvez dribbler. Il voit le jeu d’une manière différente, c’est pour ça que les gens ne le comprennent pas en dehors du terrain. C’est un bon gars. Je peux vous dire que s’il ne parle pas beaucoup en dehors du terrain, il parle très bien avec la balle ».

De son côté, Désiré Doué a, lui aussi, franchi un immense cap depuis les Jeux, rejoignant le PSG, remportant deux Ligues des Champions consécutives et découvrant logiquement l’équipe de France A. Manu Koné et Maghnes Akliouche ont continué leur progression jusqu’à décrocher leurs premières sélections et intégrer naturellement la liste des 26 de l’équipe de France. Quant à Rayan Cherki, malgré un temps de jeu limité sous Henry, il faisait déjà partie du projet olympique et pourrait encore jouer un rôle important en sortie de banc durant ce Mondial. Auteur d’une bonne première saison avec Manchester City (10 buts et 16 passes décisives), Cherki aura forcément un rôle différent en Amérique.

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Des trajectoires différentes également

D’autres auront un statut moins fort, mais seront tout de même présents. Jean-Philippe Mateta, choisi par Thierry Henry pour apporter son expérience à une équipe très jeune, profite notamment du forfait d’Hugo Ekitiké pour figurer dans le groupe. Robin Risser connaît également une belle trajectoire : sélectionné initialement pour les Jeux avant de devoir déclarer forfait, le gardien du RC Lens a finalement trouvé sa place chez les A, aidé par sa progression, mais aussi par les blessures et les difficultés de Lucas Chevalier à Paris. Au total, six médaillés d’argent olympiques représenteront la France dans deux semaines. Une preuve que Thierry Henry avait vu juste sur plusieurs profils, d’autant que des joueurs comme Adrien Truffert et Loïc Badé auraient aussi pu prétendre à une place. Une excellente nouvelle pour les Bleus, dont les nouveaux venus ont déjà l’avantage d’avoir disputé une grande compétition ensemble avant de retrouver les cadres comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Aurélien Tchouaméni.