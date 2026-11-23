Rayan Cherki n’est plus tout à fait le joueur qu’il était il y a quelques mois. Après une première saison consacrée à la découverte de la Premier League, l’ancien Lyonnais doit désormais prendre une autre dimension. Et les premiers chiffres témoignent de cette progression. Auteur de 10 buts et 16 passes décisives lors de l’exercice précédent, il n’avait inscrit que 4 réalisations en championnat. Cette saison, il en compte déjà 5 en Premier League. Deuxième joueur à vocation offensive le plus régulièrement aligné derrière Erling Haaland, il bénéficie de la confiance d’Enzo Maresca, dans un effectif qui a notamment perdu Bernardo Silva. À Manchester, Cherki évolue davantage dans un registre offensif, tandis que Zinédine Zidane lui confie un rôle de relayeur dans son milieu à trois en équipe de France. Une différence de positionnement qui illustre aussi l’adaptation permanente du joueur de 23 ans.

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Interrogé par Canal+, il n’a d’ailleurs pas cherché à se satisfaire de ses premières performances : « si je devais noter mon début de saison, pour le moment, je pense que 5/10, c’est bien, c’est adéquat. La saison a commencé, maintenant, il y a un bon moment. Individuellement, je pense que je peux mieux faire, comme toujours d’ailleurs. Mais on travaille, on fait la route petit à petit, doucement, et on essaie d’apporter le maximum. » Une note qui traduit une certaine exigence, malgré un bilan comptable encourageant. « L’année dernière, c’était ma première saison. C’était le moment d’apprendre, de comprendre, de montrer qui était Rayan Cherki. Et cette année, je connais le championnat, je connais mes coéquipiers, ils me connaissent. Je suis juste là pour faire ce que j’ai à faire. Prendre de l’importance dans le groupe. L’année dernière, j’étais le petit jeune. Aujourd’hui, je dois prendre mes responsabilités. » Le principal chantier reste toutefois identifié : « on le sait, dans le football d’aujourd’hui, la chose la plus compliquée, c’est d’être régulier. Donc il faut juste continuer, travailler encore et encore, en espérant que ce soit encore mieux. »

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La défaite face au PSG en Ligue des Champions a marqué un tournant

Cette progression individuelle s’inscrit dans un contexte particulier à l’Etihad Stadium. Après avoir découvert Pep Guardiola lors de sa première année en Angleterre, Cherki doit désormais composer avec Enzo Maresca, nommé pour succéder au technicien catalan à l’été 2026. Ancien adjoint de Guardiola à Manchester City, l’Italien connaît les principes de jeu qui ont façonné le club ces dernières années. « Il y a beaucoup de similitudes avec Pep Guardiola, on ne peut pas le nier. Maintenant, chaque entraîneur a sa petite particularité, il est là pour amener sa patte. Et c’est son cas. On essaie de donner le maximum pour gagner le maximum de matchs possibles », explique le Français. Quant à la liberté dont il dispose dans ce nouveau système, sa réponse reste mesurée : « ça dépend des moments. Après, je suis dans ma deuxième saison. Je pense que sur un plan comptable, j’ai très bien entamé. Il va falloir continuer comme ça. » Maresca lui accorde une place importante, mais Cherki doit encore apprivoiser les exigences de son nouvel entraîneur et trouver la constance nécessaire pour s’installer durablement parmi les cadres offensifs. Une adaptation qui intervient alors qu’il découvre également un nouvel environnement chez les Bleus, avec Zinédine Zidane à la tête de la sélection. Deux nouveaux techniciens, deux approches différentes et une année charnière pour un joueur qui n’a pas encore atteint son plafond.

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Mais le tableau est moins réjouissant à l’échelle collective. Le début de saison prometteur des Citizens a laissé place à une période nettement plus préoccupante. Jusqu’au déplacement à Liverpool, remporté 3-0 le 11 octobre, Manchester City n’avait toujours pas concédé la moindre défaite en Premier League. Puis est venue la réception du PSG, le 14 octobre, et un revers 2-4 en Ligue des Champions qui a marqué un premier coup d’arrêt. Depuis, les hommes de Maresca ont enchaîné trois défaites en championnat, avant de concéder un match nul contre Fulham (1-1) ce samedi. « On a un groupe soudé, solidaire. Je ne pense pas qu’elle (la défaite face au PSG) ait cassé quelque chose. Maintenant, la Premier League, c’est très compliqué, c’est une course de fond. Donc je préfère qu’on ait un coup de moins bien maintenant pour rectifier certaines choses plutôt qu’on l’ait au mois de mai ou en avril, quand les points compteront plus que tout. » Le Français reconnaît d’ailleurs que Manchester City n’a pas encore véritablement répondu présent lors des grandes affiches : « cette année, nous avons eu un seul gros match, c’est contre le PSG. On a tous été mauvais dans ce match-là. » Un constat collectif qui ne l’exonère pas de ses propres responsabilités.

Les attentes sont grandes, et Cherki en a pleinement conscience

Enfin, Cherki n’a pas échappé à la question des critiques qui accompagnent régulièrement ses performances. Depuis ses débuts professionnels, le milieu offensif a souvent été jugé sur son irrégularité, parfois autant que sur son immense potentiel. Mais le principal intéressé assure avoir appris à prendre du recul. « Je suis critiqué depuis que j’ai 15 ans. Qu’on dise que je sois nul, que je sois fort, c’est le cadet de mes problèmes, pour être totalement transparent avec vous », affirme-t-il. Pas question, donc, de se laisser détourner de ses objectifs par les commentaires extérieurs. « Je me concentre sur ce que j’ai à faire et à la fin de l’année, on rediscutera ». Ses statistiques sont en hausse, sa place dans la rotation de Manchester City est loin d’être anecdotique et la confiance de Maresca constitue un signal encourageant. Reste désormais à transformer ces promesses en performances régulières, particulièrement dans les rendez-vous qui comptent.

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À 23 ans, l’ancien Lyonnais avance dans une période de transition importante de sa carrière. Avec un nouvel entraîneur en club, un nouveau sélectionneur en équipe de France et des responsabilités grandissantes, les prochains mois pourraient bien dessiner les contours du joueur qu’il ambitionne de devenir. La réception de Naples en Ligue des Champions dès mardi, puis le déplacement sur la pelouse du leader Arsenal, s’annoncent ainsi comme une semaine charnière pour Manchester City, alors que les Citizens comptent déjà six points de retard sur la tête de la Premier League et ne peuvent plus se permettre d’en laisser filer davantage.