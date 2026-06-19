Coupe du Monde 2026 : ça tourne à la catastrophe pour le Sénégal après la défaite contre la France

Jugé rapidement comme "la poule de la mort", le groupe I opposait la France, le Sénégal, la Norvège et l’Irak. Les trois premiers faisant figure de gros morceaux, la moindre défaite dans les confrontations directes risque de coûter cher. Et cela a mal débuté pour les Sénégalais. Malgré une bonne entame contre l’équipe de France, les joueurs de Pape Thiaw ont craqué en seconde période pour s’incliner au final sur le score de 3-1. Un résultat qui n’est pas éliminatoire, mais qui met le Sénégal en difficulté, d’autant que le match de mardi à 2h contre la Norvège pourrait être quasi éliminatoire en cas de défaite.

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Si on reste encore loin de ce scénario catastrophe et que les Lions de la Téranga peuvent également totalement se relancer en cas de victoire, la situation en interne est loin d’être optimale. En effet, la confiance et la volonté de bien faire se ressent au sein du groupe, la Fédération Sénégalaise de Football a toutefois causé quelques dysfonctionnements qui n’aident pas le groupe à être dans les meilleures conditions possibles. Comme le révèle Sport News Africa, les primes des joueurs n’ont pas été perçues.

Des conditions décevantes et Pape Thiaw n’a plus de contrat

Une situation assez surprenante puisque l’argent perçu lors de la CAN 2025 et les bonus liés à la qualification à la Coupe du Monde 2026 était important et n’a pas été transmis au sein du groupe. Cela provoque pas mal d’incompréhensions puisque ce genre de situation est plutôt inhabituel au sein de la sélection sénégalaise depuis plusieurs années. Outre cela, le choix de l’hôtel qui sert de camp de base au Sénégal est pointé du doigt. Les conditions seraient d’ailleurs largement inférieures à celles rencontrées lors de la CAN 2025 par le Sénégal.

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De plus, le chef cuisinier de la sélection qui avait été présent à la CAN 2025 n’a pas été du voyage. De nombreux joueurs considèrent que la nourriture qui est à leur disposition est médiocre et n’ont pas hésité à commander à l’extérieur pour s’alimenter correctement. Cette différence de traitement pour deux compétitions qui se déroulent à six mois d’intervalles interroge. De plus, le sélectionneur Pape Thiaw est directement victime de cela. Son contrat est arrivé à terme et il accuse cinq mois d’arriérés de salaire. Sans contrat et non payé, il assurerait pour le moment son rôle malgré les manquements de la confédération selon Sport News Africa.