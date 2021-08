Premier League : West Ham fait le plein à Newcastle

D'abord malmené, West Ham a bien réagi à St. James' Park, pour s'offrir un premier succès en Premier League (4-2), à l'occasion de la 1ère journée du championnat anglais et au terme d'une partie spectaculaire. Dès la 2e minute, sur un corner botté côté gauche, Tomas Soucek, attentif sur une remise de la tête de Craig Dawson, plaçait une tête dangereuse au premier poteau, mais tombait sur un Miguel Almirón bien placé. Et, quand l'équipe de David Moyes comptait sur sa maitrise et sur les phases arrêtées pour faire la différence, Newcastle s'en remettait à la fougue et au talent brut de son Français, Allan Saint-Maximin. Profitant d'une récupération haute de Jonjo Shelvey couloir droit, non loin du poteau de corner, Saint-Maximin travaillait longuement en feintes et crochets face à Declan Rice, avant de partir extérieur et de déposer un centre millimétré sur la tête du jaillissant Callum Wilson, qui se faufilait au premier poteau entre Dawson et Vladimir Coufal pour catapulter un coup de casque croisé dans le petit filet droit de Lukasz Fabianski (1-0, 5e), préféré à Alphonse Areola cet après-midi. Les Hammers, cueillis à froid, ne tardaient pas à répondre, par Aaron Cresswell, auteur d'un centre-tir salvateur depuis la gauche, après une action initiée à l'opposé, checkée par la VAR et finalement validé (1-1, 18e). Mais les Magpies terminaient mieux le premier acte et, suite à une récupération haute, Almirón fixait à gauche, puis servait le dédoublement de Matt Ritchie, qui centrait au deuxième poteau ! Angelo Ogbonna était lobé et Jacob Murphy, sans s'élever dans les airs, remettait le cuir d'où il venait, transperçant encore un Fabianski resté figé (2-1, 41e).

Dans le second acte, Rice prenait sa revanche sur Saint-Maximin. Grâce à un bon pressing, le milieu anglais dépossédait le Français du ballon, puis trouvait Jarrod Bowen à droite, qui changeait d'aile à son tour en cherchant la course de Michail Antonio, obligé de s'arracher pour récupérer la transmission avant de centrer quasiment sur la ligne de sortie. Saïd Benrahma arrivait alors au deuxième poteau pour claquer une tête avec rebond dans le but des locaux (2-2, 53e). Onze minutes plus tard, West Ham passait devant. Antonio, deux fois, manquait l'immanquable, avec une tête à bout portant, puis un penalty, mais Soucek avait suivi sur le tir au but et crucifiait finalement Freddie Woodman (2-3, 64e). C'est ensuite Antonio qui se reprenait en faisant le break. A l'issue d'un sprint de presque trente mètres, il croisait une frappe lourde depuis l'intérieur de la surface, sur un service de Benrahma (2-4, 66e). Declan Rice livrait désormais une prestation de haut vol et les Hammers, dans son sillage, balayaient Newcastle sur leur pelouse de St. James' Park, prenant ainsi provisoirement la quatrième place du classement. Les Magpies sont quinzièmes.