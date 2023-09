Ligue 1 : le PSG écrase l’OL et remonte à la deuxième place

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, la quatrième journée de Ligue 1 se clôturait par un sacré duel entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. En difficulté avec un point en trois matches, les Gones recevaient des Franciliens qui sortait d’une victoire référence contre Lens. Pour ce match, Laurent Blanc misait sur un 4-2-3-1 avec notamment Rayan Cherki et la recrue Ernest Nuamah pour épauler le buteur Tino Kadewere. Le PSG optait pour un 4-3-3 avec le trio Ousmane Dembélé, Marco Asensio et Kylian Mbappé devant. Et la rencontre démarrait mal pour les Gones puisque Corentin Tolisso fauchait Manuel Ugarte et provoquait un penalty (2e). Kylian Mbappé ne se faisait pas prier pour le transformer (1-0, 3e). Mené, l’Olympique Lyonnais tentait de réagir en contre mais Tino Kadewere gâchait un caviar de Rayan Cherki (8e). Alors que le jeune Ernest Nuamah s’illustrait dans la défense parisienne, les Franciliens affirmaient leur supériorité. Après une tentative de Vitinha (16e), le PSG prenait le large suite à un centre d’Ousmane Dembélé mal dégagé par Anthony Lopes. Achraf Hakimi surgissait alors pour conclure (2-0, 21e). Le match continuait de s’emballer et Rayan Cherki (31e) puis Corentin Tolisso (34e) tentaient de réagir pour l’OL. Entre temps, Achraf Hakimi avait touché la barre (32e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 10 4 8 3 1 0 13 5 2 PSG 8 4 5 2 2 0 8 3 3 Marseille 8 4 3 2 2 0 7 4 4 Reims 7 4 3 2 1 1 8 5 5 Lille 7 4 0 2 1 1 5 5 Voir le classement complet

Mais encore une fois, le Paris Saint-Germain était tranchant et bien au-dessus de son adversaire. Manuel Ugarte lançait en profondeur Marco Asensio qui aggravait un peu plus le tableau d’affichage (3-0, 38e). Ce n’était pas terminé dans cette première période et Marco Asensio mettait la fusée Kylian Mbappé sur orbite. Ce dernier s’offrait alors un doublé (4-0, 45e +2). Un écart abyssal à la pause et qui ne se résolvait pas au retour des vestiaires. Si Ernest Nuamah s’offrait une tentative timide (46e), c’est bien le club parisien qui maîtrisait son sujet à l’hommage d’une déviation de la tête d’Ousmane Dembélé sur la barre transversale (56e). S’en suivaient coup sur coup des occasions d’Ernest Nuamah (57e) et d’Ousmane Dembélé à nouveau (57e). Décidément actif, l’ancien blaugrana manquait de peu la lucarne droite quelques minutes plus tard (65e). Sur corner, Ernest Nuamah et Nicolas Tagliafico passaient tout proches de sauver l’honneur (70e). Finalement, ce dernier était accroché par Warren Zaïre-Emery et cela offrait un penalty à l’OL (73e). Corentin Tolisso se chargeait de le frapper et transformait la sentence (4-1, 74e). Entré en jeu et sifflé par ses anciens supporters, Bradley Barcola passait tout proche de se joindre à la fête (85e). Finalement, le score ne bougeait pas et le PSG s’impose 4-1. L’équipe de Luis Enrique grimpe à la deuxième place et enfonce l’Olympique Lyonnais en toute dernière position du classement.