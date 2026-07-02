Troyes : les Rangers avancent sur Sankhoun Diawara

Selon nos informations, Sankhoun Diawara attire de plus en plus de convoitises. Révélation de la seconde partie de saison de l’ESTAC, le défenseur central de 20 ans pourrait quitter le club aubois malgré la remontée en Ligue 1. Comme nous vous le révélions, le FC Bâle, quatrième du dernier championnat suisse, a fait de l’international espoirs l’une de ses priorités et a nettement avancé sur le dossier ces dernières heures. Mais le club helvétique n’est désormais plus seul puisque, selon nos informations, les Glasgow Rangers sont également entrés dans la course et suivent de près la situation du jeune Troyen.

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De son côté, l’ESTAC espère toujours convaincre son joueur de prolonger son aventure. Arrivé à Troyes en 2020 à seulement 14 ans, Sankhoun Diawara est aujourd’hui lié à son club formateur jusqu’en juin 2027, mais il n’a, pour l’heure, pas l’intention de signer un nouveau bail. Auteur de prestations convaincantes lors de la deuxième partie de saison, avec 14 matches de Ligue 2 disputés et une passe décisive, le défenseur pourrait franchir un nouveau cap dès cet été. Reste désormais à savoir si le projet du FC Bâle, réputé pour développer les jeunes talents, ou celui des Rangers saura le convaincre de quitter l’Aube.