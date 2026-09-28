France : la folle joie de Zidane sur le but d’Olise

L’équipe de France a attendu la 88e minute pour inscrire un but face à la Belgique, à l’issue d’un match plaisant et disputé. C’est Michael Olise, entré en jeu, qui a fait la différence, et de quelle manière. Il s’est emmené le ballon de l’épaule, a traversé la moitié de terrain adverse avant de repiquer dans l’axe et d’enrouler un superbe ballon de son pied gauche soyeux (0-1, 88e).

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La célébration de Zidane sur le but d’Olise 🤣🤣 pic.twitter.com/uSm8OjQrWY — zouna (@ZOUUNAAAA) September 28, 2026

Un but qui a fait exploser de joie le banc français, et plus particulièrement le sélectionneur national. Zinédine Zidane a piqué un sprint le long de la ligne de touche, avant de taper de plaisir dans un ballon destiné aux remises en jeu sur les touches. Une réaction pleine de spontanéité !