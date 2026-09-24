Ballon d’Or : Ousmane Dembélé remerciera toujours son équipe

En arrivant au Paris Saint-Germain durant l’été 2023, Ousmane Dembélé (29 ans) ne s’imaginait peut-être pas remporter deux Ligues des Champions et un Ballon d’Or à l’issue notamment d’une saison 2024/2025 exceptionnelle sur le plan personnel (35 buts, 16 passes décisives en 53 matchs). Mais s’il n’a pas caché sa fierté au moment d’être couronné meilleur joueur du monde l’an dernier, Dembélé continue de mettre en avant le collectif.

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« L’un ne va pas sans l’autre. On ne peut pas tout faire seul. Vous pouvez être le meilleur joueur, marquer beaucoup de buts, mais autour de vous, les autres doivent aussi élever leur niveau. Comme je l’ai dit, c’est une récompense individuelle, mais l’équipe m’a énormément aidé. Elle m’a mis dans les meilleures conditions l’année où j’ai gagné le trophée. Je me souviens notamment de Bradley Barcola, qui m’a offert de nombreuses passes décisives. C’est aussi le fruit d’un travail collectif », a-t-il confié à la BBC.