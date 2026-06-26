Lens recrute Michaël Cuisance
Comme nous l’avons confirmé hier, le milieu de terrain français de 26 ans fait son retour en L1. Après son passage à l’OM, Michaël Cuisance débarque à Lens.
Le RC Lens version 2026/2027 se construit. Après avoir engagé Dino Toppmöller suite au choix de Pierre Sage de filer à Crystal Palace, le club artésien doit façonner son effectif en vue de la prochaine Ligue des Champions, sans faire pour autant trop de folies. Après les départs d’Adrien Thomasson, de Wesley Saïd et d’Allan Saint-Maximin, les Sang-et-Or viennent enfin d’annoncer leur toute première recrue.
Comme nous vous l’avons confirmé hier, c’est bien Michaël Cuisance qui fait son grand retour en France à 26 ans. «Michaël Cuisance, Lens is calling ! La Cuisance venue d’Allemagne ! Milieu de projection doté d’une grande qualité technique, Michaël Cuisance retrouve la France. Arrivé en provenance du Herta Berlin, le joueur de 26 ans s’engage avec le Racing jusqu’en 2030», peut-on lire dans le communiqué publié par le RCL.
Deuxième retour en France pour Cuisance
Après avoir été formé dans l’Est de la France, à Strasbourg et Nancy, le milieu de terrain a fait ses gammes chez les professionnels en Allemagne, du côté du Borussia Mönchengladbach et surtout au Bayern Munich. C’est d’ailleurs en Bavière où il a acquis une réputation de jeune prometteur en ayant remporté la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain.
𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚙𝚛𝚎́𝚙𝚊𝚛𝚎𝚗𝚝 𝚕'𝙴𝚞𝚛𝚘𝚙𝚎 | EP1 📺— Racing Club de Lens (@RCLens) June 26, 2026
Vladimir Šmicer transmet à la nouvelle recrue l'héritage européen du Racing… Lens is calling ! 📞
𝙼𝙸𝙲𝙷𝙰𝙴̈𝙻 𝙲𝚄𝙸𝚂𝙰𝙽𝙲𝙴 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️ #LesLensois2 pic.twitter.com/pxLDax77q9
Une réputation qui avait convaincu l’Olympique de Marseille de négocier un prêt pour la saison 2020/2021. Malheureusement pour Cuisance, les Phocéens n’ont pas levé l’option d’achat et le jeune milieu a ensuite bourlingué à Venise, la Sampdoria au VfL Osnabrück, avant d’être acheté en 2024 par le Hertha Berlin. Cuisance réussira-t-il son deuxième come-back en Hexagone ? Pour se l’offrir, Lens a déboursé 3,5 M€.
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