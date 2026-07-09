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Serie A

L’Inter tient une piste en Ligue 1 pour remplacer Denzel Dumfries

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Guela Doué @Maxppp

Après cinq ans passés à l’Inter, Denzel Dumfries a quitté l’Italie et la Serie A pour rejoindre le Real Madrid. Les Nerazzurri cherchent donc à remplacer le latéral hollandais et selon Sky Italie, les Lombards pourraient trouver chaussure à leur pied en Ligue 1. Pour remplacer Dunfries, l’Inter avait jeté son dévolu sur Anan Khalaili, de l’Union Saint-Gilloise.

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Sauf que le club belge réclame 30 M€ pour son joueur, alors que les Nerazzurri n’en proposent que 20 M€. Si la piste Khalaili échoue, le média transalpin assure que les Milanais pourraient se tourner vers Guéla Doué. Le frère du Parisien Désiré évolue à Strasbourg et a vu sa cote grimper grâce à la Coupe du Monde. Sous contrat jusqu’en 2029, l’international ivoirien possède une valeur marchande estimée à 20 M€.

Pub. le - MAJ le
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