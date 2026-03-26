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L’OL (F) va recruter une star du Real Madrid

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Des supporters de l'OL @Maxppp

Endrick pourrait bien ne pas être la seule star à avoir fait le chemin Madrid-Lyon… Effectivement, comme l’indique ESPN, Caroline Weir a de grandes chances de signer avec l’écurie lyonnaise. Son contrat avec le Real Madrid expire en juin et les négociations avec l’OL sont bien avancées.

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Nommée pour le Ballon d’Or 2025, la milieu de terrain écossaise de 30 ans est la meilleure buteuse de l’histoire des Merengues (58 buts), club où elle est arrivée en 2022 en provenance de Manchester City. Les Madrilènes ont tenté de la convaincre de rester mais le challenge sportif et le salaire plus conséquent offerts par l’OL l’ont poussé à se rapprocher de Lyon…

Pub. le - MAJ le
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