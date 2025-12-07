Menu Rechercher
Nice : la belle image d’unité des joueurs sous la bronca de l’Allianz Riviera

Par Valentin Feuillette
1 min.
Allianz Riviera @Maxppp
Les défaites se suivent et se ressemblent. Après une semaine mouvementée en interne, l’OGC Nice était attendu au tournant ce dimanche à domicile contre le SCO Angers. Malheureusement, dans une Allianz Riviera qui sonnait creux, les Aiglons ont encaissé leur septième défaite consécutive toutes compétitions confondues (0-1). Malgré l’énorme bronca des quelques supporters niçois encore présents au coup de sifflet final, le groupe dirigé par Franck Haise a semblé faire bloc.

L1+
C'est l'image du jour.

L'unité des joueurs de l'@ogcnice au centre du terrain malgré la nouvelle contre-performance 🫂

#OGCNSCO
En effet, les caméras de Ligue 1+ ont capté une belle séquence où les joueurs de l’OGC Nice ont formé un cercle dans le rond central. Entre messages de motivation et cris d’encouragement, les acteurs niçois ne veulent pas baisser les bras malgré la terrible spirale en cours au club.

