Nice : la belle image d’unité des joueurs sous la bronca de l’Allianz Riviera

Les défaites se suivent et se ressemblent. Après une semaine mouvementée en interne, l’OGC Nice était attendu au tournant ce dimanche à domicile contre le SCO Angers. Malheureusement, dans une Allianz Riviera qui sonnait creux, les Aiglons ont encaissé leur septième défaite consécutive toutes compétitions confondues (0-1). Malgré l’énorme bronca des quelques supporters niçois encore présents au coup de sifflet final, le groupe dirigé par Franck Haise a semblé faire bloc.

En effet, les caméras de Ligue 1+ ont capté une belle séquence où les joueurs de l’OGC Nice ont formé un cercle dans le rond central. Entre messages de motivation et cris d’encouragement, les acteurs niçois ne veulent pas baisser les bras malgré la terrible spirale en cours au club.