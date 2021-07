Kevin Gameiro bientôt de retour à Strasbourg

Kevin Gameiro devrait revenir dans son club formateur. Libre de tout contrat après trois ans à Valence, l'ex-international français aurait trouvé un accord avec le Racing Club de Strasbourg, un accord qui devrait être officialisé dans les prochains jours, rapporte l'Équipe. Il devrait signer un contrat de deux ans à la Meinau, lui qui était pisté par plusieurs clubs de Ligue 1, dont l'Olympique de Marseille.

Il fera donc son retour dans lequel il a découvert le monde professionnel (2005-2008), avant de se faire connaître au FC Lorient et de signer dans les premières années du projet qatari du Paris Saint-Germain entre 2011 et 2013. Il s'exporte en Espagne où il disputera huit saisons entre le Séville FC, l'Atlético de Madrid et le FC Valence. Trois clubs qui disputent fréquemment les Coupes d'Europe (Ligue des Champions et Ligue Europa), devenant le cinquième meilleur buteur français dans ces deux compétitions (33), derrière Karim Benzema (65), Thierry Henry (59), Jean-Pierre Papin (39) et David Trezeguet (38).