OL : le communiqué incendiaire de John Textor contre la DNCG

Le 4 juillet dernier, la DNCG a décidé un encadrement du recrutement et de la masse salariale de l’Olympique Lyonnais. Surpris, le club rhodanien se disait tranquille, même si les retours agacés de plusieurs membres du club laissaient penser que la décision du gendarme du football français n’était pas vraiment celle qui était attendue.

Ce fut le cas par exemple avec Laurent Blanc. « Les sanctions de la DNCG ? Ce qui est sûr, c’est que l’on perd du temps sur les propositions que nous avions sur les joueurs. Certains veulent venir, mais après, il faut passer au contrat, et si on n’a pas ce qu’il faut, c’est dur. On avait déjà préparé cette saison, mais on ne s’attendait pas à ce qui s’est passé », avait déclaré le Cévenol dans les colonnes du Progrès. Malheureusement pour les Gones, la DNCG a confirmé ses sanctions en appel. Et ça, John Textor a du mal à l’accepter. Sur ses médias officiels, l’Américain a publié un communiqué incendiaire.

« Bienvenue en France… L’OL (Olympique Lyonnais) prend acte de la décision de la FFF (Fédération Française de Football) de confirmer l’avis initial de la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion). Ce matin, 18 juillet, la direction de l’OLG a présenté les arguments en faveur de son budget 2023/24. Le budget de l’OLG représente un équilibre pratique d’une activité diversifiée qui comprend le sport, le divertissement et l’immobilier. La décision d’OLG de se concentrer sur son activité principale, le football, a donné lieu à un budget révisé qui réduirait la dépendance à l’égard des ventes de joueurs, produirait des flux de trésorerie positifs importants grâce à la vente d’actifs commerciaux non essentiels et assurerait un avenir sain et durable à OLG pour de nombreuses années. Cette stratégie, mise en œuvre par la gestion directe et libre de ses opérations footballistiques, permettrait également à OLG de conserver ses joueurs clés et de renforcer les perspectives concurrentielles du club de football. Outre la présentation de notre budget et de notre stratégie commerciale, la direction d’OLG a également apporté de nouveaux éléments, comme l’avait demandé la DNCG, en fournissant une preuve de fonds montrant que j’ai déposé 60 millions d’euros, en tant qu’actionnaire principal d’Eagle Football, sur un compte spécial destiné à être utilisé exclusivement pour le soutien du fonds de roulement d’OLG. Nous ne pensons pas que ce capital soit nécessaire, mais il a été mis de côté, par respect pour la DNCG, comme une assurance supplémentaire qu’OLG est bien capitalisé, même dans les scénarios de projection les plus conservateurs. Avec 86 millions d’euros versés au bilan en décembre, 65 millions d’euros versés à l’offre publique d’achat obligatoire en juin, et maintenant 60 millions d’euros versés en juillet, Eagle Football a investi 211 millions d’euros de fonds propres en espèces pour soutenir la santé d’OLG depuis son acquisition en décembre. Nous avons également proposé à la DNCG et à la Commission le transfert de tous les actifs d’Eagle Football dans OLG, injectant ainsi plus de 300 millions d’euros de capitaux propres nets dans le bilan, et garantissant qu’OLG reste l’une des organisations de football les mieux capitalisées d’Europe. La direction d’OLG a également souligné la réussite d’Eagle Football dans l’amélioration de la santé financière et des performances concurrentielles de ses autres clubs de football gérés directement, au Brésil et en Belgique… ainsi que notre investissement important dans le Crystal Palace Football Club, qui a contribué à l’achèvement de l’une des académies les plus performantes et les plus utiles à la communauté de la Premier League. Malgré une présentation exhaustive de tous ces éléments, y compris de nouveaux éléments importants tels que la preuve de fonds correspondant au montant de 60 millions d’euros demandé par la DNCG… cela n’a pas suffi. La Commission d’appel a décidé de confirmer la décision de la DNCG de restreindre la liberté des nouveaux propriétaires dans la gestion de leurs opérations footballistiques », indique le communiqué, avant de poursuivre.

«Nous avons été invités à acheter l’un des véritables trésors du football français. Nous avons été invités à verser près de 400 millions d’euros en espèces à ses actionnaires de longue date, à payer 65 millions d’euros en espèces à ses actionnaires publics intéressés, à rembourser 50 millions d’euros de dettes bancaires, puis à financer 60 millions d’euros supplémentaires en espèces (à court terme) juste pour amortir… mais nous ne sommes pas encore invités à exécuter un plan d’affaires basé sur nos convictions, avec une main libre, pour le bénéfice de la communauté que nous servons. Encore une fois, bienvenue au football en France !» Ambiance…