Bundesliga

BL : Wolsbourg renversé par le Werder Brême

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Samuel Mbangula @Maxppp
Brême 2-1 Wolfsbourg

Début de la 10e journée de Bundelsiga ce vendredi soir avec Wolfsbourg qui se déplaçait sur la pelouse du Werder Brême. Les coéquipiers de Mohamed Amoura, 12e au classement, avaient l’occasion de mettre un terme à une mauvaise passe et revenir dans la première partie du tableau. Et tout commençait bien avec le premier but de Mattias Svanberg sur un bon service de Kumbedi.

Mais Wolfsbourg est malade cette saison et l’a encore confirmé car dans les dernières minutes du match, Jens Stage égalisait pour le Werder Brême avant que Samuel Mbangula ne donne la victoire à son équipe à la 90e+4. Avec ce succès, les locaux remontent à la 7e place du classement.

