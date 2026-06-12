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Juventus : c’est fini pour Damien Comolli

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Damien Comolli @Maxppp

Directeur général de la Juventus depuis l’été 2025, Damien Comolli était sur la sellette depuis plusieurs semaines. Et comme c’était annoncé par la presse italienne ces dernières heures, la Vieille Dame a décidé de remplacer le Français de 54 ans par Giovanni Carnevali.

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«Le conseil d’administration de la Juventus FC a décidé aujourd’hui de nommer Giovanni Carnevali au poste d’administrateur délégué et directeur général du club, lui confiant la direction du club dans le but de renforcer le projet sportif et industriel des Bianconeri», peut-on lire dans le communiqué publié par le club turinois.

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