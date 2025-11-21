EdF : aucun hommage prévu pour Antoine Griezmann

Il y a plusieurs mois maintenant, Antoine Griezmann avait surpris tout son monde en annonçant sa retraite internationale. Le joueur de l’Atlético de Madrid, pourtant essentiel dans le système de Didier Deschamps, avait perdu son statut de titulaire indiscutable pendant l’Euro 2024 en Allemagne. Depuis, Olivier Giroud a également annoncé sa retraite internationale et a eu un bel hommage devant le public français. Mais Griezmann est toujours en attente.

Au micro de L’Équipe, le président de la FFF Philippe Diallo a expliqué qu’aucun hommage n’était prévu pour le moment pour le buteur des Colchoneros. « Pour l’instant, non. Moi, je le souhaite. Je lui avais proposé, au moment où Giroud a reçu son hommage (le 23 mars), de pouvoir bénéficier en même temps du sien. Après, c’est une question de calendrier. Je pense qu’Antoine Griezmann, compte tenu de ce qu’il a apporté et de ce qu’il représente aux yeux des Français, mérite cet hommage. Moi, je suis à disposition. »