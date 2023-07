L’UNFP vole au secours de Kylian Mbappé et met en garde le PSG

La suite après cette publicité

Alors que Kylian Mbappé a été écarté de la tournée de pré-saison en Asie avec le groupe professionnel du Paris Saint-Germain, l’avenir de l’attaquant de l’équipe de France est de plus en plus incertain dans la capitale française même si le principal intéressé semble vouloir aller jusqu’au terme de son contrat en juin 2024 avec le club parisien. Mais si Kylian Mbappé était attendu à 16h au centre du PSG à Poissy pour participer à l’entraînement qui concerne tous les joueurs qui n’ont pas été retenus pour la tournée au Japon, l’UNFP a volé au secours des lofteurs des Rouge et Bleu dont la star parisienne fait dorénavant partie. Dans un communiqué publié sur son site internet, l’unique syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France dénonce le traitement inadmissible des «joueurs jugés 'indésirables’ ou que les clubs souhaitent voir partir à tout prix, en dépit du respect des contrats signés en bonne et due forme. Des contrats à durée librement déterminée d’un commun accord, donc, entre un employeur et un salarié» à l’instar de Kylian Mbappé mais aussi d’Édouard Michut, Keylor Navas, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum pour ne citer qu’eux.

L’UNFP rappelle également quelques chiffres et notamment ceux de la saison dernière au cours de laquelle «187 joueurs de Ligue 1 ont été, à un moment ou à un autre, invités à visiter un loft. 187 joueurs de Ligue 1 et Mbappé, même combat. Pour le respect, en France, des contrats signés ! Pour l’UNFP, il n’y a pas de différence. Il n’y en aura jamais.» Enfin, l’unique syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France promet une réaction en cas de non respect de ses règles. «Au 1er septembre prochain, en vertu de l’article 507 de la Charte, les clubs auront l’obligation de réintégrer tous les joueurs mis à l’écart dans le groupe professionnel. Tous. Ceux dont ils veulent plus, ceux qui veulent partir libres, tous ceux avec lesquels ils ont signé des contrats, parfois même des clauses de prolongation. Alors, oui, l’UNFP se réserve le droit d’engager toutes poursuites civiles et pénales contre les clubs qui se comporteront de la sorte…» peut-on lire dans les dernières lignes du communiqué de l’UNFP. Affaire à suivre donc…

À lire

PSG : Kylian Mbappé s’entraîne avec les "lofteurs"