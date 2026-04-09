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Ligue 1

Le PSG s’apprête à perdre 3 de ses plus grosses pépites !

Le Paris Saint-Germain risque de perdre certains des meilleurs éléments de son centre de formation, convoités un peu partout en Europe.

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Ousmane Dembélé avec ses coéquipiers du PSG @Maxppp

Sans aucune contestation possible : le Paris Saint-Germain fait partie des références en matière de formation sur la scène européenne. Surtout ces dernières années, où de nombreux titis ont eu leur opportunité en équipe première, et ils ont réussi à la saisir, bien aidés par un Luis Enrique qui n’hésite pas à leur faire confiance. Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou ou Ibrahim Mbaye en sont de très bons exemples. Les résultats obtenus en UEFA Youth League sont généralement très bons, et cette saison, les U19 sont qualifiés pour les demi-finales, où ils retrouveront le Real Madrid.

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Mais comme d’autres clubs, à l’image du FC Barcelone où les Parisiens sont allés piocher Dro Fernandez, les Parisiens risquent d’être victimes de leurs succès. D’autres clubs à travers l’Europe suivent ainsi de très près l’évolution des jeunes de l’académie francilienne, et peuvent surtout leur proposer un rôle plus important sur le court terme et des émoluments plus importants.

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Les gros clubs européens à l’affût

Comme l’indique L’Equipe, plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation sont sollicités. Mathis Jangeal, à qui le PSG a proposé un contrat pro, va vraisemblablement partir, lui qui est très suivi en Allemagne. Le profil du milieu offensif de 17 ans plaît beaucoup. On a pu le voir à deux reprises avec les A cette saison, en Coupe de France contre Fontenay en décembre dernier, et face à Auxerre en Ligue 1 plus tôt en septembre.

Adam Ayari, milieu de terrain de 18 ans, devrait lui aussi faire ses valises. Mais tout indique que c’est vers l’Eredivisie qu’il se dirige, avec l’Ajax qui est prêt à lui offrir un contrat pro, lui qui affiche des stats monstrueuses en Youth League (5 buts et 3 assists en 8 rencontres), ainsi qu’en Gambardella (7 buts et 1 assist en 4 matchs). Emmanuel Mbemba, défenseur central de 18 ans et international U19 tricolore, a lui déjà reçu une proposition du Paris FC et plusieurs clubs d’envergure comme le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen sont attentifs à sa situation. Affaire(s) à suivre…

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