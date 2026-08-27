Greenwood explique sa célébration « Jul » face aux supporters lyonnais

Mason Greenwood n’a pas oublié ses deux saisons à l’Olympique de Marseille. Après la qualification de Fenerbahçe face à Lyon en barrages de la Ligue des champions, l’Anglais a célébré devant le virage lyonnais en reproduisant le célèbre signe de mains associé au rappeur marseillais Jul, aux côtés de Mattéo Guendouzi. Interrogé en zone mixte sur ce geste forcément remarqué face à l’un des rivaux de l’OM, Greenwood a expliqué avoir voulu rendre hommage à son ancien club : « J’ai été un joueur de Marseille pendant deux ans, c’était une expérience incroyable. C’était juste un moyen de dire merci au club face à un rival. Donc : Allez l’OM ! » Une déclaration qui confirme donc que sa célébration constituait bien un clin d’œil volontaire à Marseille et non un simple geste improvisé après la qualification.

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Cette célébration est intervenue dans une fin de soirée particulièrement tendue au Groupama Stadium. Battu 2-1 à domicile après le 1-1 du match aller, Lyon a été éliminé de la Ligue des champions et reversé en Ligue Europa. Au coup de sifflet final, plusieurs joueurs de Fenerbahçe ont célébré leur qualification devant les tribunes lyonnaises, notamment Guendouzi, autre ancien Marseillais. La situation a ensuite dégénéré avec des bousculades et une bagarre générale dans le tunnel menant aux vestiaires. Selon les commentaires de Canal+, un membre de l’encadrement lyonnais aurait été touché au visage. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent également un individu tentant de se diriger vers Guendouzi près des bancs de touche. Dans ce contexte électrique, Greenwood a donc assumé après la rencontre la dimension marseillaise de sa célébration : quelques semaines après son départ l’OM, l’Anglais revendique toujours son attachement au club.