CdM 2022 : un dispositif policier renforcé pour France - Maroc

A l'approche de la rencontre entre la France et le Maroc (mercredi, 20h) lors des demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar ce mercredi, les pouvoirs publics s'organisent pour gérer les risques de débordements à la fin de la rencontre au sein de la capitale et notamment sur l'avenue des Champs-Elysées. Le dispositif mis en place ce samedi pour les quarts de finale entre le Portugal et le Maroc mais aussi la France et l'Angleterre a été satisfaisant malgré les quelques débordements recensés sur la plus prestigieuse des avenues françaises.

Ce dernier devrait donc être reconduit mais il sera aussi toutefois légèrement renforcé, demi-finale oblige. Selon les dernières indiscrétions du Parisien, environ 2000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés à Paris pour gérer l'afflux de supporters des deux équipes. Pour rappel, ils étaient 1200 à être mobilisés ce samedi. Le mot d'ordre sera le même : «mobilité» afin de pouvoir se déplacer rapidement en cas de dégradations ou de débordements.