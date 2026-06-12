CdM 2026, EdF : Rayan Cherki a souffert avec le jetlag

L’équipe de France est prête pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026. En effet, le groupe tricolore est bien arrivé à Boston dans son hôtel cinq étoiles. Désormais, plusieurs détails sont à régler avant le match face au Sénégal (mardi prochain). Rayan Cherki, présent lors du shooting photo de la sélection, a notamment eu du mal avec le décalage horaire.

La suite après cette publicité

« J’ai l’impression que la nuit a duré une décennie. J’ai dormi, mais je me suis réveillé à 6h, 6h20, 6h30, 6h40, 7h, 8h, 9h… C’était terrible » a-t-il indiqué dans une vidéo de la FFF, avant d’ironiser face à la caméra. « Je mets des réveils toutes les 2 minutes 30 ». Un jet lag épuisant pour le joueur de Manchester City, qui devra rapidement s’acclimater sur le continent.