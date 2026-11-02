Erik ten Hag pense que Manchester United peut être relégué en Championship

Dix-septième de Premier League, Manchester United est dans une situation chaotique et reste sur un nouveau revers contre Chelsea (2-0). Aux portes de la zone rouge, les Red Devils vont affronter l’AS Roma ce mardi en Ligue des Champions avant un choc important contre Aston Villa ce dimanche. Entraîneur de Manchester United entre 2022 et 2024, Erik ten Hag n’écarte pas une possible relégation en Championship à la fin de la saison.

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«Est-il possible que Manchester United soit relégué ? En Premier League, c’est tout à fait possible, car toutes les équipes sont tout simplement fortes. Elles ont toutes des effectifs solides et de bons entraîneurs. Et si nous nous retrouvons une fois du mauvais côté et que nous entrons vraiment dans ce cercle vicieux, alors oui, cela peut devenir très, très difficile», a-t-il expliqué à ESPN.