Coupe du Monde 2026 : Achraf Hakimi prend très cher au Maroc

C’était l’heure de la revanche. Trois ans et demi après la demi-finale au Qatar perdue face à la France (2-0), le Maroc avait là une belle occasion de laver l’affront face aux Bleus. Rapidement, on a compris que cette seconde manche allait tourner une nouvelle fois à l’avantage de Kylian Mbappé et de ses partenaires. Pire encore, il n’y a pas eu de suspense dans ce quart de finale de Coupe du Monde dominé de la tête et des épaules par les Tricolores face à de très décevants Marocains. Ces derniers n’ont jamais montré un visage conquérant pouvant faire douter les vice-champions du monde en titre.

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Ils sont plusieurs à être passés à côté de leur match comme le jeune Ayyoub Bouaddi mais aussi Bilal El-Khannouss ou encore Brahim Díaz, tous remplacés en cours de match. Symbole de la sélection, Achraf Hakimi n’a pas pesé non plus. Lui aussi s’est loupé alors que les Lions de l’Atlas misaient beaucoup sur sa vitesse, son leadership et ses capacités offensives. Au lieu de ça, il a été forcé de défendre face à Désiré Doué, non sans mal, et n’a presque jamais réussi à se signaler offensivement, le Maroc ayant eu très peu d’occasions. Avec 15 ballons perdus, il possède le second plus haut total de son équipe après Ounahi (17).

Hakimi a déçu sportivement…

C’est bien lui, par exemple, qui perd son duel face à Doué sur le contre aboutissant au penalty provoqué et manqué, par Mbappé. Ça a été un peu la bascule pour lui. Il n’a jamais trouvé le bon rythme et a hérité d’un 3,5 par notre rédaction. Le média marocain Sport 360 abonde avec un moins sévère 4,5. « Très attendu dans ce rendez-vous, le capitaine des Lions de l’Atlas est passé à côté de son match. Souvent très haut sur le terrain, il a laissé beaucoup d’espaces dans son dos et a eu du mal à revenir à temps sur les offensives françaises. Offensivement, il n’a pas non plus réussi à faire la différence dans son couloir ».

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« On voulait faire plus avec le ballon, mais la France nous a posé beaucoup de problèmes sur les côtés avec leurs joueurs, les faux pieds qui rentraient, les triangles, les appuis dans l’axe. Nous, dans nos transitions, on n’a été pas été assez performant, il fallait plus de courses pour étirer le bloc adverse. Ils étaient dans une zone de confort, analysait Mohamed Ouahbi après la rencontre. On a manqué d’idées, de fraîcheur pour faire plus avec le ballon. Il faut l’accepter ». Une impuissance symbolisée également par la petite phrase de Mbappé à l’égard de son ami après le coup de sifflet. « Ici, il n’y a pas de sentiment ».

… et dans son comportement

Al Massae se montre lui encore plus critique à l’égard du capitaine emblématique de la sélection, « loin de son niveau habituel, ne parvenant pas à apporter sa contribution habituelle sur le flanc droit ». Décevant dans le jeu, le Parisien n’a même pas réussi à corriger le tir sur coups de pied arrêtés, un exercice dans lequel il excelle d’habitude. Il y a notamment eu ces deux coups francs complètement bazardés en première période. Outre sa prestation, certains supporters lui reprochent également de s’être montré tout sourire avec ses coéquipiers du PSG sur la pelouse en fin de match, comme si cette élimination ne le touchait pas tant que ça…