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Real Madrid, Álvaro Arbeloa à Gonzalo García : « va montrer de quoi tu es capable »

Par Allan Brevi
1 min.
Gonzalo Garcia avec le Real Madrid @Maxppp

Après avoir assuré l’intérim sur le banc du Real Madrid à la suite du départ de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa a vécu une expérience contrastée à la tête des Merengues. Malgré une fin de saison globalement compliquée, conclue par une deuxième place en Liga derrière le FC Barcelone et sans aucun titre, son passage reste marqué par une certaine instabilité sportive. Une terrible saison blanche pour le club madrilène.

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Madrid Xtra
🤍🇪🇸 Álvaro Arbeloa to Gonzalo García:

“Thank you so much, Gon. You’ve been much more than just a player for me.

I wish I had been more fair with you.

Go show all your worth.”
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Son départ désormais acté, plusieurs joueurs lui ont rendu hommage, à commencer par Kylian Mbappé. Mais c’est surtout l’échange entre Arbeloa et Gonzalo García qui a retenu l’attention sur les réseaux sociaux. L’ancien entraîneur intérimaire a répondu au message de l’attaquant avec des mots forts : « merci beaucoup, Gon. Tu as été bien plus qu’un simple joueur pour moi. J’aurais aimé être plus juste avec toi. Va montrer de quoi tu es capable ».

Pub. le - MAJ le
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