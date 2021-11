Ligue 1 : Lille accroché par Angers

Après le large succès de Lens contre Troyes (4-0), la treizième journée de Ligue 1 se poursuivait avec un duel prometteur entre le LOSC (12e, 15 pts) et le SCO d'Angers (8e, 17 pts) au Stade Pierre-Mauroy. Tombeur de Séville en Ligue des champions (2-1) mardi dernier, les Dogues devaient cependant se relancer en championnat, eux qui restaient sur trois matches consécutifs sans la moindre victoire. Même son de cloche côté angevin qui n'avait plus gagné depuis trois journées de L1 et restait sur une défaite frustrante face à l'OGC Nice (1-2). Pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec alignait donc son traditionnel 4-4-2 avec un seul changement par rapport à l'équipe qui avait renversé Séville en C1 : Yilmaz prenait la place de Weah à côté de David en attaque alors que Sanches et André, entourés de Bamba et Ikoné, formaient le double pivot. De son côté, Gérald Baticle, privé de Bernardoni, s'avançait en 3-4-1-2 où Petkovic faisait sa première apparition dans le but du SCO cette saison. Forfait de dernière minute, le capitaine Traoré laissait sa place à Ebosse en défense centrale. Soutenus par Fulgini, Boufal et Bahoken emmenaient quant à eux l'attaque angevine.

Une rencontre qui démarrait tambour battant entre deux formations souhaitant se relancer dans ce championnat de France. Auteur d'une belle percussion dans l'axe du jeu, Ounahi armait la première frappe de ce match mais sa tentative flirtait finalement avec la base du montant de Grbic (2e). Piqués à vif, les Lillois ne tardaient pas à réagir. Sur un centre de Bamba, Yilmaz laissait intelligemment le ballon pour David qui butait sur un Petkovic vigilant sur sa ligne (7e). Dans un premier acte très enlevé et plaisant à suivre, Boufal s'essayait, à son tour, sur phase arrêtée mais son coup franc était facilement capté par le dernier rempart du LOSC (17e). Il fallait finalement attendre la demi-heure de jeu et un nouveau coup de pied arrêté pour voir cette rencontre se décanter. Excentré à droite, Sanchez brossait parfaitement son centre du droit pour Djalo, esseulé, qui concluait d'un joli geste acrobatique sous la barre de Petkovic (1-0, 27e). Portés par cette ouverture du score, les Nordistes se signalaient une nouvelle fois mais Yilmaz, sur coup franc, voyait sa tentative difficilement boxée par le portier du SCO. En fin de première période, le rythme retombait quelque peu et les Angevins étaient tout proches d'en profiter. A la conclusion d'un superbe mouvement collectif, Doumbia, bien décalé sur la gauche par Boufal, s'infiltrait dans la surface lilloise mais sa frappe était détournée de justesse par un Grbic décisif (41e). Sur cette dernière frayeur, les coéquipiers de Fonte rentraient finalement aux vestiaires avec une courte avance dans un premier acte très équilibré (6 tirs de part et d'autre).

Le SCO maintient le danger !

À la reprise, l'opposition entre Scoïstes et Lillois perdait très largement en intensité. Si les Angevins, à la recherche de l'égalisation, reprenaient le contrôle du jeu, les fautes et le déchet technique grandissant empêchaient les deux formations de se montrer véritablement dangereuses. Et face au manque de tranchant angevin, les hommes de Jocelyn Gourvennec sortaient progressivement pour faire le break. À l'heure de jeu, Bamba ramenait le danger sur le but de Petkovic mais sa frappe, contrée, fuyait le cadre (61e). Dans la foulée, c'est le capitaine lillois José Fonte qui pensait tromper la vigilance du gardien du SCO mais sa volée piquée était parfaitement claquée par le dernier rempart du club de l'Ouest (62e). Deux occasions consécutives qui n'atténuaient cependant pas la détermination des coéquipiers de Mangani à revenir dans cette rencontre. Profitant d'une intervention douteuse de Grbic sur une frappe de Boufal, Cho pensait remettre les deux formations dos à dos mais Reinildo se sacrifiait pour sauver, in-extremis, sur sa ligne (70e). Une rencontre très ouverte et indécise où Petkovic allait encore une fois se signaler. A la conclusion d'un rush solitaire de Bamba sur le flanc droit, Yacizi, tout juste entré en jeu, était parfaitement servi au point de penalty mais son tir en pivot trouvait la route du gardien angevin, auteur d'une nouvelle parade décisive (73e).

Longtemps sauvé par leur gardien, le SCO d'Angers finissait d'ailleurs par trouver la faille dans la défense du champion de France en titre. Après un joli une-deux avec Boufal, Brahimi, auteur d'une très belle entrée en jeu, s'infiltrait dans la surface nordiste avant de centrer en retrait pour Ounahi qui concluait victorieusement ce très joli mouvement collectif (1-1, 83e). Dans les tous derniers instants, Yilmaz avait bien l'occasion de libérer les siens mais le Turc glissait au moment de reprendre du gauche un centre en retrait de Weah et ratait une occasion en or (90+5e). Une rencontre qui se terminait finalement à dix contre onze suite au carton rouge reçu par Onana au bout du temps additionnel. Avec ce match nul (1-1), le LOSC rate une belle opération sur le plan comptable et reste, provisoirement, englué à la septième place avant d'affronter l'AS Monaco juste après la trêve internationale. De son côté, le SCO d'Angers, auteur d'un début de saison très intéressant, grimpe à la septième place. Proches de craquer à plusieurs reprises dans cette rencontre, les hommes de Gérald Baticle ramènent finalement un précieux point mais restent, malgré tout, sur quatre matches sans victoire en Ligue 1. Pour tenter de retrouver le chemin de la victoire, le SCO accueillera Lorient, le 21 novembre prochain.

