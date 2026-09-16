FIFPro : un Français nommé secrétaire général

Stéphane Burchkalter prend la tête de l’administration de la FIFPro. Le Français a été nommé secrétaire général du syndicat mondial des joueurs et joueuses professionnels à l’occasion de son conseil mondial organisé la semaine dernière à Buenos Aires, en Argentine. Une promotion importante pour celui qui occupait déjà plusieurs responsabilités au sein de l’organisation internationale. Burchkalter était jusqu’ici secrétaire général adjoint de la FIFPro ainsi que secrétaire général de sa division africaine.

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The FIFPRO Global Board has appointed Stephane Burchkalter as new Secretary General, bringing extensive experience within the organisation and the global player union movement to the role.



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Responsable du département juridique de l’UNFP, Burchkalter renforce également la présence française au sein des instances représentant les footballeurs professionnels. David Terrier préside déjà la FIFPro Europe en parallèle de ses fonctions à la tête de l’UNFP. Ce dernier a d’ailleurs salué la promotion de son compatriote : « Cette nomination est une immense fierté pour l’UNFP, et une reconnaissance amplement méritée. » Burchkalter va désormais exercer ses responsabilités à l’échelle mondiale au sein d’une organisation chargée de représenter les syndicats de joueurs et joueuses professionnels.