Avant de devenir une référence parmi les entraîneurs de Ligue 1, Bruno Genesio a fait ses armes dans le football amateur, d’abord à Villefranche (1999-2001), puis à Besançon entre 2001 et 2006. Son parcours a inspiré d’autres techniciens, à commencer par Patrick Videira, lui aussi issu du foot d’en bas. En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur manceau n’a pas caché l’estime qu’il porte à celui qu’il retrouvera demain soir au Vélodrome. Il a aussi raconté un souvenir datant de sa formation au BEPF, lorsqu’il avait eu l’occasion d’échanger avec l’ancien coach rennais.

La suite après cette publicité

«C’est une référence en Ligue 1, j’ai eu la chance il y a trois ans quand j’étais en formation du BEPF de pouvoir aller à Rennes, il était le coach. Il nous a fait un exposé de la façon dont il voyait le foot, j’ai parlé avec lui et c’est quelqu’un qui m’a aussi marqué parce qu’il vient du monde mateur. On a discuté ensemble, je vivais à l’époque la même chose parce que j’étais à Furiani en Corse, et il me disait : "tu sais, moi à Besançon ou à Villefranche, j’étais aussi capable de mettre de l’essence dans les minibus, de préparer les sandwiches". Pour moi, ça a été une source d’inspiration parce que j’étais en N2 et je me suis dit que ce monsieur avait réussi à aller au très haut niveau. Je pense que c’est un très très bon coach.»