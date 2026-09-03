Bayern : Luis Díaz désigne son grand favori pour le Ballon d’Or

Auteur lui aussi d’une saison de très haut niveau avec le Bayern Munich, avec 26 buts et 19 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues, Luis Diaz s’est confié sur le Ballon d’Or 2026 dans un entretien accordé à ESPN. Le Colombien de 29 ans, qui devrait logiquement figurer parmi les nommés après son excellente saison, a notamment été interrogé sur les chances de Harry Kane de remporter le prestigieux trophée.

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« Il est le meilleur au monde, sans aucun doute. Il l’a prouvé tout au long de la saison dernière et il le montre depuis longtemps. La vérité, c’est qu’il sait tout faire, comme je l’ai dit auparavant. Je l’admire beaucoup parce que j’ai l’impression qu’il ne fait rien de travers. Il fait jouer ses coéquipiers, court, défend, marque des buts et sait aussi marquer de loin. Sa mentalité est incroyable. Pour moi, il fait donc partie des principaux candidats pour remporter le Ballon d’Or. J’espère qu’il pourra le soulever et que nous pourrons tous être heureux pour lui », a expliqué l’ancien ailier gauche de Liverpool.