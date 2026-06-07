Mercato, EdF : la mise en garde de Didier Deschamps à ses joueurs

La Coupe du Monde approche à grands pas. Mais parallèlement à cette 23e édition du Mondial se déroulera le mercato estival. Une période qui s’annonce donc intense pour de nombreux joueurs, notamment ceux de l’Équipe de France qui seront pour la plupart très convoités. Dans un entretien publié par La Gazzetta dello Sport ce dimanche, Didier Deschamps a profité d’une question sur l’avenir d’Adrien Rabiot, convoité par Naples, pour mettre en garde ses troupes quant au marché des transferts.

La suite après cette publicité

« Plus tôt la situation sera clarifiée, mieux ce sera, mais cela s’applique à tout le monde. Même pour ceux qui ne sont peut-être pas sur le marché maintenant et le seront plus tard. Mais je dis à tout le monde qu’une fois la Coupe du Monde commencée, on ne pense à rien d’autre », rapporte-t-il.